Protti: “Immobile è un riferimento per la Lazio e deve adattarsi alle differenze in Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante biancoceleste Igor Protti ha parlato degli Azzurri ed in particolare del bomber laziale Ciro Immobile: “La Nazionale è un contesto di gioco diverso rispetto al club. Lui è un riferimento assoluto per la Lazio e deve adattarsi alle differenze. Forse sente troppo il peso della maglia azzurra. Ho una grandissima fiducia in Mancini e se fa queste scelte avrà i suoi motivi“.

