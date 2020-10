Buon compleanno a Cristiano Bergodi

Nato a Bracciano il 14 ottobre del 1964, compie oggi 56 anni Cristiano Bergodi. Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, si è allontanato dalla capitale per poi tornare e collezionare 160 presenze. Dotato di grandi mezzi fisici ma anche di grande personalità, è stato ed è un tifoso della Lazio, ancora prima di essere stato un giocatore biancoceleste, pertanto è uno dei beniamini della tifoseria laziale. E’ stato anche allenatore in seconda con Caso e dopo varie esperienze in panchina oggi allena l’CSU Craiova. Buon compleanno a mister Bergodi, laziale sempre, anche a distanza.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: