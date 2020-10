CdS | Lazio, Lazzari stop di almeno 15 giorni

Dopo essersi fermato in Nazionale, Manuel Lazzari è tornato a Roma per effettuare gli accertamenti del caso. Ieri il giocatore si è recato in Paideia per valutare le sue condizioni e, come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno ha una lesione di primo grado ai flessori. Una lesione del genere prevederebbe un’assenza dal campo di almeno due settimane, significherebbe quindi non averlo a disposizioni prima di novembre e quindi per le gare contro la Sampdoria, l’esordio in Champions con il Borussia Dortmund, per la sfida casalinga con il Bologna e la trasferta con il Bruges. Ci saranno inoltre impegni ravvicinati all’inizio del nuovo mese (1 novembre il match col Torino, 4 novembre lo Zenit in Russia e l’8 novembre a Roma la Juventus) e la speranza è quindi di riaverlo il prima possibile.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: