CdS | Lazio, Milinkovic Eurogigante

E’ senza dubbio uno dei gioielli di mister Inzaghi: Milinkovic continua la sua crescita. Importante nella Lazio, devastante anche in Nazionale: il Sergente ha regalato la finale play off alla Serbia e oggi in Turchia deve evitare la retrocessione. Come riporta il Corriere dello Sport, domani rientrerà in Italia a da venerdì sarà in campo con i suoi, pronto a preparare la gara del Ferraris in programma sabato contro la Sampdoria.

