CdS | Lazio senza pace: è allarme Fares

Sta per tornare il campionato dopo la sosta delle Nazionali. Uno stop che ha portato qualche problema in casa Lazio: dopo lo stop di Lazzari, è da valutare anche Fares. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore oggi sarà a Formello: l’esterno è stato fuori per la gara con l’Argeria per via di fastidi ai flessori e al ginocchio. Nella giornata di ieri l’ex Spal aveva parlato con il suo ct Djamel Belmadi per avvertirlo delle sue condizioni e della voglia di non rischiare. Sembrerebbe solo un riposo precauzionale, ma si attendono conferme nella giornata di oggi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: