CdS | Lazio, Strakosha e Reina: doppia sfida, si studia l’eventuale turnover

E’ stato senza dubbio uno dei migliori acquisti di questa sessione di mercato: Pepe Reina ha portato alla Lazio grinta e carisma, oltrechè le sue capacità e la sua esperienza, anche in campo internazionale. Avere due estremi difensori in grado di alternarsi è una scenario nuovo in casa Lazio e sicuramente un maggiore aiuto anche per lo stesso Strakosha il quale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà regolarmente a Genova mentre per le scelte delle altre gare, anche ravvicinate, c’è un po’ di attesa.

