CdS | Sampdoria-Lazio, il progetto di Ranieri: subito Keita

Nel fine settimana tornerà il campionato, dopo lo spazio di questi giorni alle Nazionali. La Lazio andrà a Genova per affrontare la Sampdoria e, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico avversario sta pensando di inserire dal primo l’ex biancoceleste Keita insieme a Quaglarella. Appena arrivato ha affrontato il Covid, dal quale è risultato debolmente positivo e questo ha rallentato i tempi per scendere in campo, ma per sabato Ranieri dovrebbe puntare su di lui.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: