Flachi: “Sampdoria avversario imprevedibile. Alla Lazio bastavano un paio di giocatori in più per competere con tutti”

La sosta per le nazionali volge al termine e il campionato si avvicina alla ripresa. In vista di Sampdoria-Lazio, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, è intervenuto l’ex blucerchiato Francesco Flachi: “Mi dispiace un po’ per la Lazio perchè dopo la scorsa stagione mi aspettavo qualcosa di più sul mercato. Milinkovic? È uno dei più forti in Italia, ma credo abbia le qualità per una grande squadra perchè può ricoprire vari ruoli. C’è il grande rammarico che poteva andare a Firenze. È un giocatore completo e indiscutibile. La Samp ha un allenatore esperto, imprevedibile anche lui guardando anche le ultime due partite. I blucerchiati son o una squadra imprevedibile e sabato servirà vedere anche come staranno i calciatori offensivi, Quagliarella, Candreva e Keità che però non è mai esploso definitivamente. Sampdoria-Lazio? La Samp è una squadra che cerca di salvarsi il prima possibile e ha un grande allenatore. Dipenderà tutto dalla Lazio che è una squadra che può farti male in qualsiasi momento. È un gruppo unito che se prendeva un paio di giocatori poteva competere visto lo spogliatoio. Immobile? È il capocannoniere del campionato, ma in nazionale dipende dalle caratteristiche anche dell’allenatore e dell’avversario. Ciro è un attaccante che fa sempre gol e lo farei sempre giocare. È un centravanti che negli ultimi anni sta facendo sempre bene, tranne la pausa al Borussia dove non si è ambientato bene”.

