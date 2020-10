FORMELLO | Seduta pomeridiana per i biancocelesti: Muriqi fa tripletta

Seduta d’allenamento pomeridiana per gli uomini di Inzaghi. Questi i presenti a Formello:

Portieri: Strakosha, Reina, Alia, G. Pereira

Difensori: Armini, Patric, Hoedt

Centrocampisti: Djavan, Parolo, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Fares

Attaccanti: Caicedo, Muriqi

Assenti invece Lulic, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Andreas Pereira, Escalante e gli altri 6 calciatori impegnati nelle rispettive Nazionali. Anche Lazzari è ai box in seguito all’infortunio rimediato durante il ritiro con la Nazionale. Armini, invece, si è allenato inizialmente con un gruppo misto tra Primavera e under 18.

Riscaldamento: Dopo un possesso palla 5 vs 5, largo ai tiri in porta per centrocampisti e attaccanti e delle esercitazioni sui passaggi per Patric, Parolo e Hoedt.

Al termine del riscaldamento, partitella di 20 minuti tra la Prima squadra e un gruppo misto costituito dalla Primavera di Menichini e l’Under 18 di Rocchi. Prima squadra schierata con un 3-5-2: Strakosha; Patric, Parolo, Hoedt; Djavan, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Muriqi. Reina in porta con il gruppo misto. Gara finita per 7-0 con le reti siglate da Caicedo, Cerbara (doppietta), Luis Alberto e tripletta per Muriqi.

Nel corso della partita, corsetta sul secondo campo per Lulic, Luiz Felipe e Marusic.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: