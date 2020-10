GdS | Lazio, out anche Escalante. Fiducia per Luiz Felipe: obiettivo Borussia Dortmund

La Lazio pensa alla trasferta di sabato contro la Sampdoria e lavora per alle sopperire le assenze che ci saranno. Ieri Lazzari, rientrato in anticipo dalla Nazionale, si è sottoposto a degli accertamenti, per quanto riguarda la corsia di sinistra ci sarà da valutare Fares, che ieri non è sceso in campo con la sua Algeria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a loro si aggiunge anche Escalante che sarà out a Genova per via di un affaticamento muscolare. Filtra ottimismo invece per le condizioni di Luiz Felipe che ieri ha ripreso a correre, dopo lo stop alla caviglia di un mese fa: potrebbe tornare con il Dortmund. Inoltre Marusic sta meglio, anche se sicuramente rimarrà fuori sabato.

