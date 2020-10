GdS | Muriqi gol e colpi d’autore per guidare la Lazio all’assalto della Sampdoria

E’ sicuramente uno di quei giocatori che i tifosi non vedono l’ora di vedere in campo: Vedat Muriqi, arrivato nella capitale nella finestra estiva di mercato, sta lavorando in gruppo per frasi trovare pronto da mister Inzaghi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Fenerbahce si prepara al meglio per il debutto in biancoceleste: in allenamento, con le sue giocate, ha lanciato segnali in vista della gara di Marassi, che si terrà sabato contro la Sampdoria, alle ore 18,00.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: