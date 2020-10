Il Messaggero | L’ultima tentazione di Lotito: il rinnovo di Inzaghi ristagna, sogno Allegri

Da questa estate si parla dell’incontro tra il presidente Lotito ed il tecnico Inzaghi per parlare del rinnovo di quest’ultimo: il tutto è stato rimandato alla chiusura del mercato, pertanto a breve dovrebbe esserci un colloquio tra i due. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il patron tergiversa: il Psg non molla il mister mentre Lotito avrebbe un grande asso nella manica nel caso in cui il confronto tra i due non andasse bene. Il nome che resta nei piani del presidente laziale è quello di Massimiliano Allegri, già incontrato quest’estate in barca. Non a caso nello staff medico e fisioterapico ci sono nomi legati all’ex allenatore bianconero. La possibilità di prolungare il contratto da parte di Inzaghi è sempre viva ma intanto Lotito non abbandona il suo chiodo fisso.

