Juventus-Napoli, i partenopei replicano al Giudice Sportivo: “Attendiamo l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”

Non si placano le polemiche intorno a Juventus-Napoli. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la decisione sulla gara non disputata lo scorso 4 ottobre: sconfitta a tavolino per gli Azzurri e un punto di penalizzazione in classifica come prevista dall’ art. 53 NOIF. Una decisione pesante a cui il club campano ha risposto pochi minuti fa attraverso il proprio sito ufficiale: “La Societa’ Sportiva Calcio Napoli da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia“.

