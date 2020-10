L’ex biancoceleste Bianchi: “Ripetersi non sarà facile ma la Lazio può riuscirci. E su Caicedo..”

L’ex attaccante biancoceleste, Rolando Bianchi, è intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Channel”

“Ripetersi non sarà facile ma la Lazio ha tutte le carte in regola per riuscirci. I biancocelesti hanno un grande allenatore e tanti calciatori di qualità, per questo sono fiducioso sul fatto che sarà un’altra annata importante.

Sono favorevole poi a far giocare la Champions League a quelli che se la sono guadagnata lo scorso anno grazie ad un campionato incredibile.

Mi ha fatto piacere infine la permanenza di Caicedo, che conosco bene: Felipe ha le caratteristiche giuste per giocare con ogni attaccante di Inzaghi”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: