Milinkovic non si ferma più: a segno anche con la Turchia

Sergej Milinkovic-Savic si è preso la Serbia e non si ferma più. Dopo la doppietta decisiva di qualche giorno fa in vista di Euro 2021, il Sergente si sta ripetendo anche questa sera nella sfida in corso tra Turchia e Serbia giunta alla mezzora. A sbloccare il risultato, infatti, è stato il centrocampista laziale, abilissimo a spedire di testa all’angolino il cross dalla sinistra di Ristic.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: