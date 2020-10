Nations League, Italia-Olanda: probabili formazione e dove vedere la gara

Questa sera l’Italia scenderà in campo per la quarta partita del Gruppo 1 (Lega A) di Nations League contro l’Olanda. La gara sarà trasmessa dalle 20.45 in esclusiva dalla Rai sul canale Rai1.

Queste le probabili scelte dei due ct:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct: Mancini.

A disp.: Sirigu, Cragno, Emerson Palmieri, Florenzi, Acerbi, Sensi, Locatelli, Cristante, Berardi, Caputo, Kean, Lasagna.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van De Beek, F. De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Promes; Depay. Ct: De Boer.

A disp.: Krul, Bizot, Dumfries, Veltman, Aké, Koopmeinrs, Wijndal, Strootman, Malen, L. De Jong, Babel, Stengs.

