Nazionale, Florenzi su Immobile: “Dovrebbe essere un eroe nazionale, ha vinto la Scarpa d’Oro e viene trattato come una cosa normale”

Italia-Olanda terminata 1-1, fa scendere gli Azzurri al secondo posto del girone, anche grazie alla contemporanea vittoria della Polonia per 3-0 contro la Bosnia. Nella prossima pausa per gli impegni delle Nazionali ci saranno le ultime due gare del girone, tra cui lo scontro diretto tra Italia e Polonia, distanti solamente un punto in classifica. Questa sera, nel post partita ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Florenzi, giocatore della Roma in prestito al Paris Saint Germain, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara, ma non solo: sul finale di intervista ha voluto difendere Ciro Immobile, criticato per i pochi gol che realizza in Nazionale, a differenza di quelli che mette a segno con la maglia della Lazio. Queste le sue parole: “Sì, poteva far gol ma ci saranno partite dove con tre occasioni faremo tre gol e non ci saranno problemi. Purtroppo mi sono trovato a leggere cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Quello che non deve succedere è quello ce sta succedendo a Ciro, e parlo del mondo mediatico. Parlo di un attaccante che l’anno scorso ha fatto 36 gol, ha vinto la Scarpa d’Oro e viene trattato come una cosa normale. Se lo avesse fatto Lewandowski in Polonia sarebbe un re. Qui viene trattato come l’ultimo dei Mohicani. Qualcuno dovrebbe avere un altro atteggiamento con Ciro. Qua dovrebbe essere un eroe nazionale, un beniamino perchè l’anno scorso ha preso la Scarpa d’Oro. Dentro il gruppo Italia Ciro è amato per la persona che è, è un bravissimo ragazzo. E’ un campione e punto di riferimento. Io dico quello che penso. Immagino che a lui un po’ gli roda”.

