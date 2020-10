Nazionale, l’Italia non va oltre il pareggio con l’Olanda

Nella quarta giornata del Gruppo A di Nations League l’Italia e l’Olanda si dividono la posta in palio pareggiando per uno a uno. Buona prova degli azzurri che partono bene e vanno in vantaggio con Pellegrini prima di essere raggiunti intorno alla mezzora da Van De Beek. Nella ripresa i ritmi rimangono molto alti con occasioni da una parte e dall’altra con nessuna delle due formazioni che riesce però a mettere a segno il colpo decisivo. Novanta minuti per Immobile, reo di aver sciupato nel cuore del secondo tempo il match point.

