Nazionali, Milinkovic guida la Serbia tra gol e rigore guadagnato. Ancora novanta minuti per Vavro

Termina la sosta delle nazionali, è tempo di tornare a concentrarsi sulla Lazio. Nel frattempo, però, Milinkovic-Savic continua a dettare legge con la Serbia: il Sergente, nella sfida con la Turchia, prima insacca di testa il vantaggio e poi si procura il calcio di rigore del momentaneo due a zero realizzato da Mitrovic. Prova d’autorità per il gigante laziale che non ha però potuto evitare la rimonta dei turchi bravi ad agguantare il due a due finale. Serata sfortunata anche per Denis Vavro che è sceso in campo per 90 minuti con la Slovacchia, battuta in rimonta per tre a due da Israele.

