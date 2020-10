Sampdoria-Lazio, 470 tifosi doriani potranno assistere al match

L’U.C. Sampdoria in occasione della gara di campionato contro la Lazio, apre le porte ai tifosi. Il club ha infatti comunicato di aver messo in vendita 470 biglietti per il settore Distinti riservati agli abbonati della scorsa stagione.

Prezzo unico di vendita 22 euro per assistere al match allo stadio Ferraris che sarà dunque, anche se in modo limitato, aperto al pubblico di casa.

