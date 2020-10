SOCIAL | Acerbi e la sua dedica a Bergamo: “Sei stata orgoglio per tutti noi” | FOTO

Al termine della sfida da poco terminata tra Italia ed Olanda, con il risultato di 1-1, Francesco Acerbi, difensore della Nazionale e della Lazio, ha voluto fare una dedica a Bergamo, città in cui si è disputata la gara di Nations League, e una delle città che è stata più colpita dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Acerbi ha pubblicato due immagini, la prima viene raffigurata l’enorme bandiera tricolore esposta nella Curva Nord dello Gewiss Stadium, mentre la seconda riprende l’esultanza dei giocatori Azzurri dopo il gol del vantaggio firmato da Pellegrini. Il post è accompagnato dalla didascalia: “Bergamo, sei stata orgoglio per tutti noi. E noi, non potevamo che ringraziarti così”.

