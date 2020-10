SOCIAL| Escalante a Correa: “Gran gol” – FOTO

Dopo il gol vittoria di ieri sera in Bolivia-Argentina, Correa ha ricevuto i complimenti e le lodi di molti giocatori e addetti ai lavori, cosa comprensibile considerando quanto fosse sentita quella partita dall’albiceleste, per una vittoria con la Bolivia che mancava da 15 anni. Tra questi c’è anche il suo connazionale e compagno alla Lazio Gonzalo Escalante. Il centrocampista biancoceleste ha dedicato al Tucu una storia sul proprio profilo Instagram in cui si è complimentato con lui: “Golazo Paa“.

