Tare: “E’ l’anno della conferma in Champions. L’offerta del Milan? Difficile rifiutare, ma la Lazio è un amore travolgente”

In una lunga intervista rilasciata in videoconferenza con una tv albanese, il ds biancoceleste Igli Tare ha toccato numerosi temi del mondo Lazio: ”Prima della pandemia eravamo i candidati alla vittoria del campionato, ora tutto il calcio vive un momento di transizione. Calciomercato? I tifosi scontenti non conoscono le difficoltà: servono i giocatori con le caratteristiche giuste, ma anche compatibili dal punto di vista finanziario. Questa per noi è la stagione della conferma in Champions League e non sarà facile. L’offerta del Milan? La mia infanzia è legata alla squadra olandese di Sacchi, ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale: è stato difficile dire no ai rossoneri, ma sono anni che mi trovo a Roma, è un amore travolgente nato all’improvviso. Per quanto riguarda il Premio Leone d’Oro, non me lo aspettavo: è un incentivo per continuare a percorrere la strada intrapresa”.

