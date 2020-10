CONFERENZA HOEDT – “Grato per la seconda possibilità. Sono cresciuto e farò ricredere chi ha dubbi”

Igli Tare presenta Wesley Hoedt:

“Siamo qui a presentare Wesley Hoedt, non è un nome nuovo per la nostra squadra. Questa scelta è condivisa con l’allenatore, cercavamo un difensore centrale che conoscesse la lingua italiana e il nostro modo di giocare. Avevamo varie opzioni a disposizione, abbiamo parlato con Wesley e siamo contenti che abbia accettato nonostante qualche dubbio sul suo ritorno. Sarà un grande acquisto e porterà entusiasmo”.

Ecco la conferenza stampa di presentazione di Wesley Hoedt:

Quanto è stato importante il tecnico nel tuo ritorno?

“Fondamentale. Il Mister mi ha contattato qualche settimana fa chiedendomi la disponibilità per tornare, da lì è nata l’idea e io ho subito accettato”

Cosa hai promesso alla società?

“So che ci sono dei dubbi sul mio ritorno, io posso promettere di dare il massimo per questa maglia”

Hai girato molto in questi anni, che Wesley sarà?

“Ho giocato in Inghilterra, Spagna e Belgio per cui sono un calciatore con molta più esperienza di quando lasciai Roma”

In cosa sei migliorato?

“Sicuramente giocare all’estero fa crescere sia caratterialmente che tecnicamente, ho maturato tanta esperienza per cui ora tocca a me dimostrarlo per riprendermi la Lazio”

Cosa non ha funzionato in Inghilterra?

“In questi ultimi anni ho imparato che devo pensare a me stesso senza farmi condizionare da agenti esterni, devo guardare al futuro impegnandomi il più possibile”

Hai mai avuto rimpianti di aver lasciato la Lazio?

“Il Ds e il Mister mi consigliarono di rimanere per continuare a crescere a Roma ma io presi un’altra decisione. Oggi sono consapevole di avere preso una decisione sbagliata ma sono felice che mi sia stata concessa un’altra opportunita”

Sei pronto per giocare?

“Mi sto allenando dal lockdown per essere pronto a tornare in campo, ovviamente mi manca la partita ma mi sento bene e se il Mister decide di schierarmi sono pronto”

Dove preferisci giocare?

“Sono a disposizione del Mister. Ho visto che ormai la Lazio gioca con la difesa a tre e penso riesca a muovermi senza problemi sia come centrale che come interno di sinistra”

Hai parlato con de Vrij?

“Ci siamo sentiti al telefono come facciamo spesso perchè siamo amici, abbiamo parlato del mio ritorno in Italia ma non abbiamo fatto altri commenti”

