Alle ore 14:00, presso il Centro Sportivo di Formello, è iniziata la conferenza stampa di presentazione di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro acquistato dalla Lazio dal club turco del Fenerbahce. Dopo una lunga telenovela estiva, è arrivato a Roma da infortunato, ma ora sembra essere pronto a far vedere le proprie qualità, visto anche lo stop forzato di Ciro Immobile in seguito all’espulsione rimediata contro l’Inter prima della sosta delle Nazionali, oltre ai turnover che verranno effettuati nel corso della stagione. A prendere la parola è stato, per primo, il direttore sportivo Igli Tare: “E’ un piacere per me presentare oggi Vedat, perché la sua trattativa è stata molto faticosa e lunga. Siamo contenti di averlo portato a casa, poi si aggiunge ad un reparto molto forte, tra Immobile, Caicedo e Correa, che hanno contribuito tantissimo a portare la Lazio dove si trova oggi. Il suo acquisto, però, completa un reparto che deve affrontare 3 competizioni difficili e importanti. Sarà importante sia per la nostra squadra che per raggiungere i nostri obiettivi“.

Sei stato soprannominato l’Ibrahimovic del Kosovo, pensi di esserlo anche della Lazio?

E’ un onore essere qui per me, sono sicuro che potrò dare il meglio qui. Io voglio essere il Vedat Muriqi della Lazio, non l’Ibrahimovic

Quali sono i tuoi obiettivi al primo anno della Lazio?

C’è una differenza tra il calcio turco e quello italiano, quindi farò del mio meglio, oltre ad aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi dei miei compagni e della squadra. Quindi i miei obiettivi sono gli stessi della Lazio.

In Turchia hai realizzato 15 reti con il Fenerbahce, pensi di raggiungere la doppia cifra qui alla Lazio?

Non mi sono mai messo sotto pressione per fare tanti gol, io sono più un uomo di squadra. Chiaramente voglio fare tanti gol, ma il mio obiettivo è quello di aiutare i compagni sia dentro che fuori dal campo, senza pressione.

La Lazio si aspetta molto da Muriqi, ma cosa ti aspetti tu dalla Lazio?

Darò sempre il cento per cento ad ogni allenamento e partita. Sono venuto in uno dei più grandi d’Italia e la prima squadra di Roma.

Cosa ti ha spinto a venire alla Lazio?

Ho avuto diverse offerte, ma la Lazio è quella che ha un gioco più simile al mio. Il direttore sportivo, poi, è albanese, quindi ho detto direttamente a lui che volevo venire alla Lazio, che sarebbe stato un onore giocarci.

Quanto ti stimola giocare nello stesso club del vincitore della Scarpa d’Oro?

Giocare insieme a lui, sudare la maglia con lui è un sogno, se penso a dove ho iniziato a giocare. Devo imparare da lui come segnare i gol e aiutarlo sia all’interno che al di fuori dal campo di gioco.

Quali sono le tue caratteristiche? Preferisci giocare punta centrale o svariare in tutto l’attacco?

E’ l’allenatore che sa quale sia il ruolo migliore per me, io cercherò di aiutare la squadra anche dal punto di vista difensivo

Hai giocato il derby di Istanbul, uno dei più caldi: ti hanno già parlato del derby di Roma?

Ogni volta che ci sono due team nella stessa città, sono sempre grandi derby. Lo conoscevo già, sono molto contento e non vedo l’ora di giocarlo.

Pensi di diventare un idolo anche della Lazio grazie al tuo stile?

Quando sono arrivato a Roma ho ricevuto tantissimi messaggi, li ringrazio tutti. Farò del mio meglio, suderò la maglia anche quando non giocherò in maniera perfetta, ma vestirò questa maglia con onore

