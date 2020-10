CorSera | La Lazio sorride un po’: Fares a posto e Correa-gol

E alla fine, dopo tanti problemi, arriva il giorno dei sorrisi anche per la Lazio. Le buone notizie vengono catapultate nel centro sportivo di Formello dall’estero: il neoacquisto Fares rientra dall’avventura con la nazionale algerina e allontana subito i dubbi sulla sua disponibilità per le prossime gare, partecipando a tutto l’allenamento; Correa sarà a Roma oggi e torna gasato dall’importante vittoria dell’Argentina in Bolivia, arrivata proprio grazie a un suo gol. Durante le prove tattiche a Formello in vista della sfida contro la Sampdoria l’algerino è stato impiegato sulla fascia sinistra, con Djavan Anderson a destra. Saranno loro gli esterni titolari. Solo nella parte finale della partitella Anderson è stato spostato nel ruolo di laterale mancino, con Patric sull’out opposto, ma si è trattato di una soluzione che dovrebbe essere adottata solo a gara in corso, nel caso ce ne fosse la necessità. Confermato Parolo come difensore centrale, in evidenza Muriqi autore di una tripeletta: il kosovaro si candida per un posto da titolare.

Corriere della Sera

