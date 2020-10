Covid, Valentino Rossi e Federica Pellegrini dichiarano sui social la loro positività

Dopo l’annuncio di Valentino Rossi, anche Federica Pellegrini ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. La conferma arriva dalla stessa nuotatrice in una storia su Instragram: “Ho molti dolori. Ho cominciato ad avere mal di gola. Non sono più andata in piscina. Oggi ho fatto il tampone, che è risultato positivo”

Valentino Rossi: “Sono triste e arrabbiato”

Il pilota Yamaha annuncia la positività al coronavirus: “Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e nonostante il test negativo fatto martedì mi sono isolato dal mio arrivo da Le Mans. Ma le cose stanno così e non posso far nulla per cambiarle. Purtroppo questa mattina non mi sentivo bene, ossa doloranti e leggera febbre. Il medico mi ha testato due volte e il secondo test, il cui risultato mi è stato inviato alle 16:00, è stato purtroppo positivo”

