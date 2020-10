ESCLUSIVA | L’ex blucerchiato Volpi: “Samp possibile sorpresa del campionato. Sabato sarà dura per la Lazio”

La prima sosta stagionale per le nazionali va in archivio e tra poco più di quarantotto ore per la Lazio è già tempo di tornare in campo contro la Sampdoria. I biancocelesti, in piena emergenza dopo i vari guai muscolari e obbligati a sopperire all’assenza per squalifica d’Immobile, a Marassi, contro un avversario reduce dal colpaccio esterno con la Fiorentina, dovranno ritrovare l’appuntamento con la vittoria anche per poter guardare con rinnovata fiducia all’esordio in Champions League di martedì con il Borussia Dortmund. Per analizzare i vari temi della sfida con i blucerchiati, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex centrocampista doriano Sergio Volpi.

Partiamo dalla Lazio. Che prova si aspetta dai biancocelesti a Marassi considerando anche i vari infortuni che li stanno colpendo?

“Sicuramente la Lazio vorrà conquistare la vittoria mettendo in campo il massimo. Chi giocherà darà tutto come è giusto che sia per dimostrare all’allenatore di essere un calciatore su cui poter contare”.

Le molte defezioni dei capitolini potrebbero portare addirittura ad un’ inversione del pronostico?

“Molte volte chi scende in campo al posto del presunto titolare trova degli stimoli importanti così da non far rimpiangere le prime linee. Sarà una partita dura per la Lazio perchè alcune pedine si fa fatica a sostituirle, ma in ogni caso i biancocelesti sono una squadra che lotta per delle posizioni importanti in campionato”.

La Sampdoria, invece, arriva al match di sabato dopo aver trovato la prima vittoria in campionato. È una squadra ritrovata o ci potrebbero essere degli ancora degli strascichi del k.o. con il Benevento?

“La Sampdoria dopo la sconfitta con il Benevento ha avuto una grande reazione vincendo a Firenze su un campo non facile. Inoltre, sono arrivati dei giocatori di un certo valore che hanno avuto del tempo per lavorare e conoscersi e, dunque, anche i blucerchiati sono una squadra da tenere d’occhio”.

Pensi che i nuovi acquisti Adrien Silva e Keità possano giocare già dal primo minuto sabato?

“Questo non lo so, bisogna chiederlo a Ranieri. Certamente si tratta di calciatori importanti con una certa esperienza che qualora fossero in buona condizioni offrendo le garanzie necessarie potrebbero essere schierati dal tecnico doriano”.

Sampdoria-Lazio sarà anche l’incrocio tra vari ex. Correa da una parte, Candreva e Keità dall’altra. Potrebbe essere uno tra questi tre l’uomo chiave a Marassi?

“Possono essere tanti gli uomini chiave, poi magari risolve la partita un giocatore che nessuno si aspetta. È una partita tutta da vedere e tutta da giocare. Indubbiamente calciatori importanti ci sono da ambo le parti anche se ripeto che a decidere l’incontro potrebbe qualcuno che nessuno avrebbe ipotizzato”.

Chi sarà il pericolo numero uno per la Sampdoria tra Luis Alberto, Milinkovic e Correa tenendo conto della squalifica d’Immobile?

“I blucerchiati sicuramente dovranno stare attenti a tutti questi calciatori, ma non potranno permettersi di sottovalutare gli altri. Lo stesso discorso vale anche per la Lazio che dovrà tenere sott’occhio i vari Candreva, Keità, Adrien Silva e Quagliarella anche se poi a decidere la gara potrebbe essere un difensore da una situazione di calcio piazzato”.

In conclusione, ti aspetti una gara ricca di gol o magari più bloccata tatticamente?

“Mi aspetto un match dove la Lazio avrà il predominio del gioco e la Sampdoria sarà pronta a ripartire e far male. I blucerchiati, dopo gli ultimi acquisti, secondo me sono una squadra da guardare veramente con attenzione. Mi auguro sia la sorpresa del campionato”.

