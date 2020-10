FORMELLO – Prove tattiche in attesa dei nazionali. Si ferma Caicedo, ancora più spazio a Muriqi

Inzaghi alle prese con la preparazione per la gara contro la Sampdoria ancora in attesa del rientro dei nazionali. Sul campo del Training Sport Center vanno in scena le prove tattiche con ancora qualche preoccupazione per il tecnico. Felipe Caicedo si è fermato durante l’allenamento toccandosi il flessore. Breve colloquio con Ripert e poi dritto negli spogliatoi. Sembra essere sempre più probabile l’esordio di Muriqi sabato a Genova. Per Luiz Felipe e Marusic invece, lavoro differenziato con il Dott. Fonte. Immaginare una formazione da schierare sabato rimane difficile viste le moltissime assenze, Inzaghi dovrà aggrapparsi ai veterani (rimaneggiati) e soprattutto ai nuovi acquisti.

