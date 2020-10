GdS | Candreva: “Alla Lazio sono stato benissimo. La Coppa Italia del 2013 la ricorderò per sempre”

Sabato pomeriggio la Lazio tornerà in campo per sfidare la Sampdoria di Claudio Ranieri che in quest’ultima sessione di mercato ha aggiunto al proprio organico due calciatori legati all’ambiente biancoceleste ovvero Keita e Candreva. Proprio quest’ultimo in vista del match ha rilasciato questa mattina un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando anche della sua ex squadra, ecco alcune sue parole: “Alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e indimenticabili coronati da un trofeo molto importante ovvero la Coppa Italia del 2013, un ricordo che porterò per sempre nel cuore. Ora però penso solamente ad affrontare questa gara nel migliore dei modi”.

