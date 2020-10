GdS | Covid, l’immunologa Viola: “Test antigienici prima delle gare”

Aumenta il numero dei positivi al Covid tra i giocatori di Serie A, una crescita che di sicuro non può far stare totalmente tranquilli sul prosieguo della competizione. Una possibile soluzione prova a darla questa mattina attraverso la Gazzetta dello Sport l’immunologa Antonella Viola, ecco le sue parole: “Io farei un tampone antigienico ai giocatori prima della partita anche se hanno una sensibilità minore, ma non è detto che se il tampone del venerdì risulta negativo, quello rapido lo sia la domenica. Ma aggiungo che anche se lo fosse, vorrebbe dire che la carica virale dell’atleta in questione è talmente bassa da non considerarlo fortemente contagioso”.

