GdS | Hitzfield: “Lazio, con il Borussia match equilibrato. Loro poco esperti”

Manca sempre meno all’esordio della Lazio in Champions League, con la squadra di Inzaghi che affronterà subito l’avversario probabilmente più complicato del girone ovvero il Borussia Dortmund. A proposito di questa sfida, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha intervistato Ottmar Hitzfield l’allenatore che sedeva sulla panchina giallonera nell’unico precedente tra le due compagini. Queste le sue parole: “Il primo pensiero per il Dortmund dovrà essere quello di fermare Immobile, è un giocatore maturo anche l’esperienza tedesca l’ha aiutato e in più avrà tempo per prepararsi al meglio vista la squalifica in campionato”. Poi prosegue: “Ai gialloneri manca equilibrio, in diverse sfide internazionali possono andare in difficoltà vista soprattutto i tanti giovani presenti in rosa a cui manca esperienza”.

