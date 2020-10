Giuseppe Biava: “Muriqi mi incuriosisce molto”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex difensore biancoceleste Giuseppe Biava ha espresso la sua opinione sull’attualità di casa Lazio, ecco le sue dichiarazioni: “Nella Lazio vedo Immobile più sereno rispetto a quando gioca in Nazionale, penso che sul suo differente rendimento influisca anche il diverso modo di giocare, infatti mi sembra evidente che con un attaccante al suo fianco si trovi sicuramente meglio mentre con l’Italia avendo due esterni larghi viene lasciato troppo solo”.

Su Muriqi: “Mi incuriosisce molto e contro la Sampdoria me lo aspetto dall’inizio. E’ sicuramente un ottimo acquisto perchè mancava in rosa un giocatore con le sue caratteristiche e potrà fare sicuramente bene”.

Sulla Sampdoria: “Forse è l’unica squadra rimasta a giocare con il 4-4-2 ma con questo modulo hanno trovato il giusto equilibrio. Infatti la squadra di Ranieri in questo modo concede poco in difesa e davanti hanno i mezzi per colpire”.

Sul calcio di oggi: “Sicuramente è cambiato già rispetto ai miei tempi. E’ un calcio sempre più totale dove i difensori impostano il gioco e allo stesso tempo gli attaccanti si sacrificano per la squadra”.

