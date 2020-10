Il Messaggero | Muriqi impressiona e viaggia verso la Doria

Vedat Muriqi viaggia verso la Sampdoria a vele spiegate. L’intesa a Formello con Felipe Caicedo è sempre migliore e va affinandosi al Fersini nel corso della sosta per le nazionali. L’infortunio del kosovaro sembra alle spalle e secondo Il Messaggero il rientro tardivo del Tucu Correa rende oggi l’ex Fenerbahce il candidato numero uno per una maglia da titolare contro Quagliarella e compagni. Nella giornata di ieri un’altra tripletta per il nuovo centravanti, che dovrebbe iniziare dal 1′ a Genova per poi permettere a Inzaghi di cambiare coppia d’attacco nel debutto Champions col Dortmund, quando dal primo minuto ci saranno i riposati Correa e Immobile. Muriqi va di corsa, vuole prendersi la Lazio.

