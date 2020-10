La Repubblica | Condò: “Mancini sa che deve insistere con Immobile”

All’indomani della sfida tra Italia e Olanda che ha visto ancora una volta una prestazione opaca di Ciro Immobile con la maglia azzurra, il noto giornalista Paolo Condò sulle colonne de La Repubblica si è così espresso sulle difficoltà dell’attaccante della Lazio in Nazionale: “Anche dopo errori come quelli di ieri sera, continuo a stare dalla parte di Ciro Immobile e penso che anche Roberto Mancini sappia che la cosa giusta da fare sia insistere con lui, basta solamente costruire l’intesa che nella Lazio permette a Luis Alberto di servirlo un attimo prima che vada in fuorigioco. Del resto il Commissario tecnico, avendo giocato ed avendo vissuto anche lui una situazione analoga quando giocava a meraviglia nella Sampdoria e faticava con la Nazionale, sa che ai suoi tempi non poteva permettersi di fermarsi visto che era in competizione con Roberto Baggio, ora invece dietro a Immobile non c’è nessuno”.

