Lazio, annullata la presentazione di Pereira. Al suo posto ci sarà Hoedt

Questo pomeriggio sarebbe dovuta andare in scena la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio Andreas Pereira e Vedat Muriqi. Ma come informa il Sito Ufficiale della società, il centrocampista non sarà presente in sala stampa. Al fianco dell’attaccante turco ci sarà invece l’altro rinforzo Wesley Hoedt.

