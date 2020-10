Per Lei Combattiamo Sampdoria, Keita: “Affezionato alla Lazio, felice di sfidarli” Sampdoria, Keita: “Affezionato alla Lazio, felice di sfidarli” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Keita Balde Diao, nuovo acquisto della Sampdoria, ha parlato anche di Lazio, prossima avversaria dei blucerchiati: “Sono felice di aver scelto la Samp. Sabato affronteremo la Lazio e sono felice di sfidarli, gli sono affezionato ma ora conta vincere con la nuova maglia e darò tutto in campo. Conosco bene Candreva, ci ho giocato tante volte. Lui è sempre lo stesso, non devo stare a raccontarvelo, spero di fare grandi cose con lui”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: Per Lei Combattiamo

