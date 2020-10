SOCIAL | Scambio di battute su Twitter tra Immobile e il c.t. Mancini – FOTO

Non proprio edificante è stata per Ciro Immobile la pausa per le Nazionali. Prima la panchina non compresa, poi le critiche per non aver segnato nell’ultima gara. Eccessive e prive di fondamento sono state le accuse mosse al vincitore della Scarpa d’Oro che é stato difeso anche dal suo connazionale Florenzi. Intanto per il c.t. Mancini ha provato a tranquillizzare l’ambiente e l’animo di Ciro con un Tweet: “@ciroimmobile Segnerai i gol decisivi contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia 🇮🇹💪🏻“. Prontissima la risposta del centravanti biancoceleste: “Grazie mille Mister 💪🏻💪🏻💪🏻 Mai mollare!!!”

@ciroimmobile segnerai i gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti forza italia 🇮🇹💪🏽💪🏽 — Roberto Mancini (@robymancio) October 15, 2020

