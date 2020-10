SOCIAL | Milinkovic: “Per molti è un gioco ma non per me” | FOTO

E’ pronto a tornare alla base Sergej Milinkovic dopo gli impegni con la Serbia che l’hanno visto grande protagonista. Prima di concentrarsi di nuovo sulla Lazio, il calciatore ha voluto condividere un post sul suo Profilo Instagram dove fa capire tutto l’impegno che mette per il calcio e in questo caso per la propria Nazionale dicendo che per molti questo è un gioco ma non per lui.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: