16 ottobre 2011, nove anni fa il gol di Klose al 93′ che decide il derby: il ricordo della Lazio

Era il 16 ottobre del 2011. La Lazio allenata da Edy Reja sfidò la Roma nel Derby della Capitale in occasione della settima giornata di Serie A Tim. La gara non inizia al meglio per la compagine capitolina che, al 5′, passa in svantaggio.

E’ la Roma, infatti, ad andare avanti con Osvaldo che, con un diagonale, batte Marchetti a tu per tu. I biancocelesti rispondono con Klose, ma il rasoterra del tedesco termina di poco alla destra del palo difeso da Stekelenburg. Nella ripresa, però, la Lazio riesce a pareggiare: Brocchi viene atterrato in area da Kjaer, e, per l’arbitro Tagliavento, è calcio di rigore. Dagli undici metri, Hernanes non sbaglia e fa 1-1. Come nel primo tempo, Klose cerca la via del gol con un altro diagonale, questa volta dalla sinistra, ma anche questa volta il numero 11 non trova lo specchio. A trovarlo è Djibril Cissé: il francese colpisce al volo da posizione defilata, solo il palo si oppone al vantaggio biancoceleste.

La Lazio insiste ma non trova il gol. La gara sembra concludersi in parità, ma al 93′ Klose conclude la rimonta: verticalizzazione di Hernanes, Matuzalem gira al centro di prima intenzione, lì dove Klose riesce ad agganciare la sfera ed a depositare in rete. E’ apoteosi.

