Bazzani: “Lazio superiore anche senza Immobile. In azzurro non sarà mai come in biancoceleste”

La Lazio è volata a Genova, sponda blucerchiata. Inzaghi si prepara ad affrontare la Sampdoria, squadra che l’ha ospitato per una parentesi nel 2005-06, anno in cui la maglia biancoceleste era indossata a un altro doppio ex, Fabio Bazzani. L’attaccante che a Roma ha collezionato 15 presenze e 3 reti, è stato raggiunto dai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Saranno due partite (Sampdoria-Lazio e Napoli-Atalanta) molto equilibrate. Difficile inquadrarle dopo una sosta. L’Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli perché ha consapevolezza e maturità, Gattuso invece ha dato grande equilibrio.” Poi sulla gara di Marassi: ” Keita, Candreva e Silva sono acquisti importanti ma devono integrarsi. La Lazio e più forte della Samp anche senza Immobile, che ha raggiunto uno status che se non segna arrivano le critiche, se fossi in lui sarei contento perché significa avere una considerazione altissima. In Nazionale non sarà mai quello della Lazio, i biancocelesti esaltano le caratteristiche di Ciro.”

