CONFERENZA AKPA AKPRO – “Posso giocare ovunque sceglierà il mister. Contento della fiducia. E su Drogba…”

Ancora giornata di presentazioni in casa Lazio. Oggi è il turno dell’ivoriano Akpa Akpro prelevato dalla Salernitana quest’estate e con già un esordio in maglia biancoceleste del 26 settembre 2020 contro il Cagliari. Intanto ecco le parole di presentazione del d.s. Tare: “Penso che questo sia uno dei momenti più belli. Poter presentare un ragazzo come lui è un grande piacere per me. E’ l’emblema del calcio vero e si è meritato questa maglia. Il suo modo di essere e il suo rispetto gli hanno fatto gudagnare il campo”.

Eri capitano del Tolosa poi hai ricomiciato a Salerno dopo un anno a causa di uno stop. Dove hai trovato la forza di ripartire?

“La forza l’ho trovata nella famiglia, nei miei amici e in me stesso. Non potevo lasciare il calcio perchè è troppo bello e avevo ancora tanta voglia di giocare”.

Quando hai scelto Salerno avevi gia in mente di poter puntare alla Lazio?

“Si però dopo 1 anno e mezzo con questo pensiero ho capito che dovevo solo giocare. Dovevo smettere di pensare alla Lazio e concentrarmi su me stesso. Infatti poi è arrivata la chiamata e ora sono qui”

Che obiettivo ti poni per quest’anno e a cosa speri di arrivare?

“Sono qui per aiutare la squadra e per dare il massimo. Agli obiettivi penseremo dopo a fine stagione”.

In Francia giocavi anche largo a destra, credi di poter essere utile a Simone Inzaghi in quel ruolo?

“In Francia ho giocato ovunque, sia come esterno che come difensore e anche poi a centrocampo. Sono a completa disposizione del mister, deciderà lui dove farmi giocare”.

Come hai vissuto la sessione di mercato, hai temuto di rimanere fuori lista?

“Credevo di rimanere fuori dalla lista e questo mi preoccupava molto, per fortuna il mister mi ha voluto e posso giocare e far vedere a tutti chi sono”.

Hai già esordito con la maglia biancoceleste, ti aspettavi questa fiducia fin da subito?

“Da subito no, ma sono felicissimo di poter aiutare il mister e la società a vincere”.

L’amicizia con Drogba?

“L’ho conosciuto ai Mondiali e ha lì mi detto che sono un uomo vero e non devo cambiare. Grazie a lui ho capito che devo restare sempre me stesso qualsiasi cosa accada. Ora siamo molto amici”.

