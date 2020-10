CONFERENZA FARES – “Mi sento bene. La Lazio è una grandissima squadra”

Nuova conferenza stampa di presentazione in casa Lazio, oggi è il turno di Mohamed Fares. L’esterno algerino arriva dalla Spal come Manuel Lazzari, con il quale andrà a ricomporre la coppia di quinti vista a lungo in azione in quel di Ferrara. Il nazionale algerino si è unito alla corte di Inzaghi dopo una lunga trattativa, e a seguito di un complicato tesseramento: dopo aver esordito nella gara casalinga contro l’Inter, cercherà di trovare una maglia da titolare per affrontare la Sampdoria di Ranieri. Come sempre, prende la parola il direttore sportivo Igli Tare: “Siamo qui a chiudere il ciclo dei nuovi acquisti di questa stagione, e adesso parliamo di Fares, un giocatore voluto e cercato dal nostro allenatore per le sue qualità. Penso che sia un giocatore che ha tanto da dire ancora, per le sue qualità non espresse al massimo: la Lazio sarà la squadra giusta per esplodere nel calcio che conta”.

A che punto ti senti come condizione atletica? Come è andata in Algeria?

“Sto bene. In un allenamento ho sentito dolore, ma per fortuna ho ripreso subito“.

Cosa hai provato quando hai saputo dell’interesse della Lazio, e come hai vissuto la lunga attesa della trattativa?

“E’ stata una grande gioia, perchè per me la Lazio è una grandissima squadra, l’ho affrontata da avversario e giocarci oggi è un grande onore“.

Quando sei arrivato a Formello, cosa ti ha colpito di più?

“Il centro, i compagni, l’interesse di tutti e della società verso di me“.

Dal punto di vista tecnico e tattico qual è il tuo ruolo naturale?

“Il quinto di sinistra“.

Fa effetto per te ritrovare Lazzari in un contesto diverso rispetto alla Spal. Lo hai sentito prima di scegliere la Lazio?

“Ci ho parlato. Ho giocato due anni con lui a Ferrara e mi sono trovato benissimo“.

La fascia sinistra della Lazio, e diventare l’erede di Lulic, ha creato problemi ai tuoi predecessori che non hanno convinto. Ti senti pronto per questa sfida?

“Mi farò trovare pronto e spero di dare il massimo ad ogni partita“.

All’inizio della scorsa stagione Lazzari ha subito il contraccolpo del salto in una grande squadra. Anche tu senti una pressione diversa?

“Ci vorrà tempo per ambientarsi e conoscere tutti, ma ce la faremo”.

