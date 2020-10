CONFERENZA INZAGHI – “Abbiamo qualche defezione ma saremo ancora più forti. Non pensiamo già al Borussia”

Ci può fare il punto sugli infortunati?

“Avremo qualche defezione mentre qualche giocatore non è al massimo. Non verrano a Genova Lazzari, Immobile squalificato, Luiz Felipe, Pereira e Lulic. Insomma una nutrita lista di assenti. Recupero invece Caicedo e Marusic che stamattina si sono mossi abbastanza bene, così come Fares e Milinkovic appena tornati dalle nazionali. Domani mattina deciderò la formazione”

Farà la formazione pensando anche alla partita di martedì?

“Ci può stare che la sfida col Dortmund possa incidere in qualche scelta, ma al momento la testa è solo alla Samp. Partita impegnativa contro una squadra che ha fatto un’ottima gara a Firenze. Pensiamo a domani e poi arriverà il Borussia”

Parolo in difesa può essere il jolly per la difesa? Ci sta pensando per domani e per la Champions?

“Per la gara di Champions dovremmo recuperare qualche giocatore importante. Marco ha dimostrato che può fare anche il difensore centrale, è un ragazzo intelligente e duttile e questo è importante per noi. Domani potrà aiutarci sicuramente”

Chi può giocare sulla fascia oltre ai quattro esterni?

“Sugli esterni ora abbiamo qualche difficoltà. Lazzari è out, Marusic ha svolto oggi il primo allenamento dopo dodici giorni e non potrà giocare dall’inizio. Stamattina ci ho provato per qualche minuto Patric, poi anche Parolo. Mi sono tenuto altre opzioni”

I nuovi arrivati a che punto sono?

“Ho trovato grandissima disponibilità e questo già mi soddisfa. Sono arrivati in ritardo rispetto ai compagni ma ho trovato grande applicazione da parte loro. Muriqi e Hoedt hanno lavorato bene in questa settimana”

Si aspettava un altro difensore dal mercato?

“L’ha detto anche il Ds ieri. Abbiamo fatto delle scelte ponderate anche in base alle esigenze che impone il mercato. Avevamo diverse soluzioni, abbiamo puntato Hoedt. Conosce l’ambiente per cui farà bene”

Che insidie nasconde la Samp?

“E’ una squadra organizzata con un bravissimo allenatore, molto preparato. Ha tanta esperienza, troveremo una squadra in salute per cui dovremo fare una grande partita”

Candreva e Keita saranno gli osservati speciali?

“Sicuramente si. Li conosco molto bene e sono legato a loro. Avrei voluto trattenerli alla Lazio ma purtroppo hanno fatto scelte diverse. Domani li saluterò perchè mi fa piacere rivederli. Visto il loro talento saranno osservati speciali”.

