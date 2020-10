ESCLUSIVA | Marcolin: “La Lazio se la giocherà con le grandi. Samp? Squadra offensiva, ripercorre quanto fatto dal Leicester di Ranieri”

Riparte il campionato. Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo la Lazio. Nazionali tra alti e bassi per la squadra di Inzaghi: Milinkovic ha trascinato la Serbia con tre gol in tre partite, Correa, con il suo gol, ha fatto vincere l’Argentina. Bene anche Acerbi con l’Italia e Vavro con la Slovacchia. Unica nota negativa è l’infortunio di Lazzari, che lo costringerà a dare forfait per la sfida contro la Samp. Sabato però torna la Serie A ed i biancocelesti andranno in trasferta contro la Sampdoria degli ex Candreva e Keita. Sarà la prima di 7 gare che la Lazio disputerà in 23 giorni, il vero primo tour de force della stagione. In vista del match di domani, in programma alle ore 18:00, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, la redazione di LazioPress.it ha intervistato, in esclusiva, il doppio ex della sfida Dario Marcolin, ex centrocampista biancoceleste e blucerchiato. I temi trattati sono tanti: dal mercato della Lazio, alla stagione che sarà anche in Champions, passando poi per Immobile, la corsa Scudetto e la stagione della Sampdoria di Ranieri.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali riparte la Serie A. La Lazio ha iniziato come la scorsa stagione, con quattro punti dopo tre giornate. Che stagione sarà quella dei biancocelesti? Potranno ripetere quanto di buono fatto nello scorso campionato prima dell’interruzione a causa della pandemia?

“Io penso di sì, perché comunque la Lazio ha una sua struttura, ha vinto tre trofei in tre anni, ormai non è più una novità. Non è una squadra che ha cambiato 10 giocatori su 11 titolari, anzi ha mantenuto l’ossatura che è un fattore a suo vantaggio. Ci sono due squadre che stanno facendo bene in Italia, la Lazio e l’Atalanta, che hanno mantenuto gli allenatori da tanto tempo. La Lazio è una squadra che punta a stare in alto, poi è ovvio che ad inizio campionato c’è un po’ di assestamento, ad oggi è abbastanza bersagliata dagli infortuni, vedi il reparto difensivo che ha qualche defezione. Quando la rosa sarà a pieno organico la Lazio se la giocherà lì davanti con le grandi”.

Con l’arrivo di Muriqi e la permanenza di Caicedo, sembra che l’attacco sia il reparto più completo, mentre a causa anche di alcuni infortuni la coperta in difesa sembra essere corta. Come valuta il mercato fatto dalla società per rinforzare la squadra?

“Il mercato, dalla metà campo in avanti, è stato un mercato importante. Mi aspettavo un difensore centrale, tipo quando si leggeva di Otamendi, se si riusciva a portare a casa… Non è stato così, però oggi da metà campo in su la Lazio è una squadra completa, forse nell’ottica degli allenatori c’è che la fase difensiva, con il lavoro, la metti apposto, mentre la fase offensiva o ce l’hai nella forza dei giocatori oppure fai fatica, ecco perché secondo me la Lazio è andata a rinforzare dalle metà campo in avanti. Sono arrivati Pereira ed Escalante, che si aggiungono a Luis Alberto, Correa, Milinkovic, di quel tipo di giocatori ne ha tanti e, ad oggi, da metà campo in avanti, può vantare una rosa superiore ad altre. L’Atalanta, per esempio, non ha così tante alternative come le ha la Lazio”.

Lazio che in settimana tornerà a giocare in Champions League. Che percorso si aspetta dalla squadra di Inzaghi nella competizione europea? Può passare la fase a gironi?

“Il Borussia Dortmund è la squadra più difficile, ha un giocatore come Haaland che davanti fa la differenza nonostante la giovane età. Io ho visto le ultime gare prima della sosta, è una squadra straripante, gioca con un 3-4-3 ed ha un calcio abbastanza moderno. Però la Champions è strana, può venire fuori qualcosa di inaspettato in senso positivo, perché comunque la Lazio ha dei giocatori come Acerbi, Radu, Milinkovic, Immobile e Lazzari che comunque hanno esperienza europea anche grazie alle Nazionali. Non vedo la Champions come un banco di prova per la Lazio, anzi la vedo come uno stimolo. I giocatori per poter far bene ce l’ha”.

La Sampdoria anche si è rinforzata, con l’acquisto di due ex Lazio come Candreva e Keita, ma non solo. L’anno scorso si è salvata sul finale di campioanto, mentre quest’anno che stagione ci dobbiamo aspettare dai blucerchiati?

“Sembra che, come impostazione, la Sampdoria possa giocare con un 4-4-2 con Candreva a destra e Keita a sinistra, e Ramirez con Quagliarella davanti. Una squadra abbastanza offensiva, che ripercorre quanto fatto da Ranieri con il Leicester. In Inghilterra aveva una squadra forte, con Vardy davanti, Albrighton a sinistra e Mahrez a destra, una squadra offensiva ma che sapeva fare anche una fase difensiva importante. Io credo che la Sampdoria, se fa difendere questi giocatori, quando attaccano hanno quelle qualità lì. Oggettivamente una Samp così è un po’ sbilanciata per giocare contro la Lazio. Sono curioso anche io di vedere che tipo di campionato può fare e se Ranieri vorrà giocare così in maniera offensiva”.

Sabato, proprio queste due squadre, si affronteranno in campionato. Che partita sarà quella del Ferraris?

“La Lazio, negli ultimi anni, ha avuto sempre dei risultati positivi a Marassi ma, aldilà di questo, i biancocelesti hanno sempre fatto la partita, è andata per attaccare e credo che anche sabato sarà così. Bisognerà capire, non tanto che Lazio sarà, ma che Sampdoria sarà, visto che i blucerchiati hanno fatto male nelle prime due partite e poi si sono presi la vittoria contro la Fiorentina, in un momento delicato per i viola, con la questione di Chiesa. La Lazio però comanda la gara, mancherà Immobile, ma comunque le alternative ci sono”.

Dopo tre giornate di campionato, solo Atalanta e Milan sono a punteggio pieno, subito dopo ci sono le altre. Quali squadre vede in lotta per lo Scudetto quest’anno? Mentre per un posto in Europa quali saranno le squadre che lotteranno fino alla fine?

“L’Atalanta è come il vino, ogni anno migliora. La Juventus rimane la squadra da battere e poi c’è il pacchetto di squadre che comprende Lazio, Inter, Napoli, Milan e Roma che ormai sono una garanzia. La Juventus per l’organico e l’Atalanta per quello che stiamo vedendo, in partenza, sembrano avere un qualcosa in più rispetto alle altre. La squadra di Gasperini gioca così da cinque anni, dopo mezz’ora, nelle prime tre partite, aveva già segnato tre gol. Il Milan, con il ritorno di Ibrahimovic, torna a stare davanti insieme a Lazio ed Inter. Il Napoli invece, con la conferma di Gattuso e cambiando modulo, è una squadra che davanti ha un potenziale offensivo incredibile”.

Tornando alla Nazionale, come ha visto la partita di Ciro Immobile contro l’Olanda? Mancini continua ad alternarlo con Belotti, ma per l’europeo potrà spuntarla come attaccante titolare dell’Italia?

“I numeri del campionato dicono Immobile. Mancini sta facendo delle prove, ma credo che all’Europeo bisognerà capire chi arriva meglio come stato di forma. E’ ovvio che, se Immobile ripete il campionato della passata stagione, è lui il titolare all’Europeo. Ciro si sta riproponendo molto bene, anche in Nazionale pur non essendo titolare sempre, perché comunque sono stati provati, oltre a lui, anche Belotti e Caputo. C’è ancora tempo”.

Con la Lazio invece dovrà scontare il turno di squalifica dopo il rosso contro l’Inter. Quanto peserà la sua assenza in casa Lazio? Da allenatore, come lo sostituirebbe?

“Io farei giocare quelli che sono più allenati, anche perché Muriqi è un giocatore che ancora non ha fatto un minuto con la Lazio. Probabile che, a partita in corsa, entrerà, ma la coppia d’attacco credo sia Caicedo-Correa che ha già dato delle soddisfazioni anche nella passata stagione. Immobile è sempre meglio averlo, però non è un’assenza che mi preoccupa, perché hai giocatori che lo possono sostituire. Caicedo lo scorso anno è stato un titolare che stava in panchina, ha raggiunto la maturità giusta: all’inizio un giocatore fa difficoltà ad accettare la panchina, poi ha capito che comunque era un titolare e, a rotazione, ha giocato molto, anche in coppia con Immobile. Anche quest’anno, secondo me, farà la differenza, ricordiamoci che nello scorso campionato tante partite sono state vinte grazie ai gol di Caicedo, come a Cagliari o a Sassuolo. Caicedo ti porta via l’uomo, Correa invece è un giocatore diverso, è un giocatore forte nell’uno contro uno, che arriva lanciato”.

