FORMELLO – Hoedt verso l’esordio, Parolo a tutta fascia e Caicedo ok. Recupera Marusic

Archiviata la sosta per le nazionali, è finalmente vigilia del ritorno in campo per la Lazio. Inzaghi pensa alla Sampdoria con uno sguardo anche all’impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund di martedì sera. Hoedt è pronto per il nuovo debutto in maglia biancoceleste e lo farà dal primo minuto. L’olandese è stato provato nella difesa titolare sul centrosinistra con Patric sul versante opposto a fare da scudieri al solito Acerbi, ovviamente fra i pali Strakosha. La novità più grande riguarda Marco Parolo, la sua presenza dall’inizio era scontata ma il tecnico sorprende tutti testandolo sulla fascia destra come giocò in un Lazio-Juventus del passato. Dovrà fare l’esterno tattico con compiti prettamente di contenimento, ciò permetterà a Milinkovic di sganciarsi più frequentemente sul fronte offensivo. Il serbo è tornato rinfrancato dalla convocazione in nazionale e vorrà confermare il suo ottimo periodo di forma, con Luis Alberto si muoverà ai lati di Lucas Leiva. Sulla fascia sinistra a sorpresa sarà rilanciato Djavan Anderson con Fares a riposo in vista della Champions. Sul fronte esterni notizie positive per Marusic che ha svolto l’intera seduta con il gruppo. Davanti confermata la coppia Caicedo-Correa nonostante una condizione non ottimale per entrambi. L’equadoregno ieri aveva accusato un fastidio al flessore ma oggi si è allenato senza problemi, l’argentino invece è rientrato nella capitale dopo un volo intercontinentale. Evidentemente Inzaghi non reputa ancora pronto Muriqi che sarà la risorsa da sfruttare a gara in corso. Lavoro differenziato per Luiz Felipe che potrebbe riaggregarsi al gruppo da domenica così come Immobile che sconterà con i blucerchiati il turno di squalifica. Non faranno parte della spedizione in Liguria gli infortunati Escalante, Pereira, Radu e il fuorilista Lulic.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: