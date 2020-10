GdS | Immobile, il diverso rendimento tra Lazio e nazionale è anche questione di modulo

Ciro Immobile, il bomber laziale che tanto fa gioire i tifosi biancocelesti, ma spesso rende tristi quelli della nazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dietro al rendimento discontinuo di Ciro con la maglia laziale e della nazionale sicuramente c’è anche una questione di modulo. L’attaccante campano ama giocare in profondità e velocità: così accadde nel Pescare di Zeman, nel 3-5-2 di Ventura a Torino e oggi nella Lazio d’inzaghi. La nazionale di Mancini, invece, ruoto maggiormente intorno ad un 4-3-3 dove a comandare sino il fraseggio e la manovra avvolgente, stili di gioco non ideali per Immobile.

