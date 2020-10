SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria

Terminata la sosta delle Nazionali, riparte la Serie A e l’appuntamento per i biancocelesti è fissato sabato alle 18.00 in casa della Sampdoria, gara valida per la quarta giornata di campionato. Agli uomini di Inzaghi il compito di confermare la buona prestazione mostrata con l’Inter, e quella contro i doriani può rivelarsi l’occasione giusta per centrare la seconda vittoria di quest’inizio di stagione. Ma vediamo ora la situazione della squadra allenata da Claudio Ranieri.

LA SAMPDORIA – Tre punti in tre giornate. Un inizio non troppo brillante, quello della Sampdoria, che ha subito due sconfitte consecutive con Juventus e Benevento. La prima vittoria è però arrivata per 1-2 proprio nell’ultimo match giocato in trasferta a Firenze. Ed è sull’onda di quest’entusiasmo che i blucerchiati si troveranno ad ospitare la Lazio nella gara di domani.

FORMAZIONE (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

LA STELLA – Le stagioni passano ma Fabio Quagliarella rimane sempre una certezza: capocannoniere due anni fa e 11 reti nella scorsa stagione. A sole tre giornate dall’inizio del campionato per l’attaccante sono già 2 le reti all’attivo: la difesa biancoceleste dovrà quindi prestare particolare attenzione al capitano blucerchiato, che continua a confermarsi la vera e propria stella della Sampdoria.

IL PRECEDENTE – Sono 108 le gare complessive tra Sampdoria e Lazio con un bilancio decisamente a favore del club biancoceleste che vanta 51 vittorie contro le 26 doriane. L’ultimo scontro al Ferraris risale alla prima giornata dello scorso campionato, dove la Lazio studia gli avversari e prende dominio della partita con il vantaggio di Immobile al 38’ del primo tempo. Nella ripresa, la rete di Correa e un secondo gol di Immobile chiudono la pratica condannando la Sampdoria a una sonora sconfitta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: