SOCIAL | Sampdoria-Lazio, il Tucu assicura i tifosi: “Siamo pronti!” – FOTO

Domani torna in campo la Serie A. Dopo la sosta delle Nazionali la squadra di Inzaghi affronterà in trasferta la Sampdoria di Ranieri. La voglia dei biancocelesti di vincere è tanta come testimonia il post su instagram di Correa. La didascalia è breve ma efficace: “Siamo pronti!”, si legge. Già, perchè il giovane argentino, dopo aver dato ulteriore prova del suo talento segnando la rete della vittoria con la sua Nazionale contro la Bolivia, vuole imporsi come protagonista anche con la Lazio e l’occasione potrebbe presentarsi domani nel match del Ferraris.

Visualizza questo post su Instagram Siamo pronti ! 🦅💙 @official_sslazio Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea) in data: 16 Ott 2020 alle ore 7:31 PDT

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: