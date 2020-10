La replica di Ronaldo a Spadafora: “Non ho violato il protocollo, è una bugia”

AGGIORNAMENTO 16/10 ore 17.30 – La replica di Cristiano Ronaldo a Spadafora circa la presunta violazione del protocollo non si è fatta attendere ed è arrivata nel corso di una diretta instagram dell’attaccante bianconero: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma sono asintomatico, non vedo l’ora di tornare in campo a giocare. Sono sempre dentro casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare il tempo. Sto rispettando il protocollo, non l’ho violato come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra abbiamo voluto rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno, neanche a Torino”.

___________________________________________________________

(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. E’ quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un’intervista per il programma “Il Mix delle cinque” in onda su Radio Uno, di cui e’ stata anticipata una sintesi. Alla richiesta di Minoli se il campione juventino abbia violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo, il ministro ha risposto: “Si’, penso proprio di si’, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. (ANSA).

